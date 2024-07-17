أمير عيد يطرح أغنيتين من ألبومه الجديد "روكسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر الفنان أمير عيد تريند محرك البحث "جوجل" بعد طرح أول أغنيتين من ألبومه الجديد "روكسي"، بعنوان "حاجات جوايا"، و"اسمك إيه"، ويضم الألبوم 5 أغان يحكي كل فصل قصة، ويكملها الفصل الذي يليه.

وكان أمير عيد قد أثار تساؤلات جمهوره، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ثم طرح "عيد" مقطع فيديو واحد فقط، ويبدو وكأنه برومو تشويقي لمقابلة تليفزيونية في أحد البرامج الحوارية الأمريكية الكلاسيكية القديمة.

ويظهر خلاله أمير بإطلالة وتصفيف شعر قديم، كما أن المقابلة بالأبيض والأسود، وعلق: "interview The Late Night Show".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير عيد هو مسلسل "دواعي السفر" الذي عرض على منصة WATCH IT ويدور حول الشاب علي، الذي يقدم أمير عيد شخصيته، والذي يفكر في الانتحار، وأيضًا جاره إبراهيم، ويجسد شخصيته كامل الباشا، وهو مسن ويعيش بمفرده، ليجد كليهما في الآخر ملجأ لنفسه.