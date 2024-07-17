فن ومشاهير

"وسط الورود والأشجار".. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بـ الإجازة الصيفية بمدينة اسطنبول.

وشاركت "فضالي" جمهورها، ومتابعيها، الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير"، وظهرت فيها بإطلالة كاجول مرتدية "تيشرت، وبنطال" من اللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت كالآتي: "قمر، مساء الجمال على أجمل بنوتة، يومك جميل، الجمال كله، قمراية".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضا:

موعد ومكان جنازة السيناريست شريف بدر الدين

بالصور.. محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته "فريدة"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا