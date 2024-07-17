"وسط الورود والأشجار".. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بـ الإجازة الصيفية بمدينة اسطنبول.

وشاركت "فضالي" جمهورها، ومتابعيها، الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير"، وظهرت فيها بإطلالة كاجول مرتدية "تيشرت، وبنطال" من اللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت كالآتي: "قمر، مساء الجمال على أجمل بنوتة، يومك جميل، الجمال كله، قمراية".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

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