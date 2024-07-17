إنجي وجدان تنعى شريف بدر الدين: "مش مستوعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إنجي وجدان السيناريست الراحل شريف بدر الدين الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 45.

ونشرت إنجي صورة تجمعها بـ الراحل عبر حسابها الخاص بموقع: "إنستجرام"، وكتبت: "لسه واصلي خبر وفاة صديقي شريف بدر الدين، أنا حقيقي مش مستوعبة الخبر كل حاجة بيد الله بس الخبر حزين جدًا جدًا، الله يرحمك يا شريف ويصبر بناتك يارب ويصبر أخوك عمر، الله يرحمك".

وأعلن شقيقه محمد بدر الدين خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "سبحان من له الدوام شريف أخويا في ذمة الله"

شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، قدم خلال مشواره الفني عدد من الأعمال الناجحة، فقد شارك في كتابة: (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري)

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية)

وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته: إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري.