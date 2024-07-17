فن ومشاهير

قبل إقامته يوم الجمعة.. نفاذ تذاكر حفل كايروكي في لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت تذاكر حفل فريق كايروكي، المقرر إقامته في لبنان، إقبال كبير مع اقتراب موعده ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي، في لبنان.

الحفل المقام يوم الجمعة المقبل 19 يوليو، نفذت تذاكره مع اقتراب موعد ظهور الفريق على مسرح ميناء جبيل، ضمن فعاليات المهرجان الدولي

فريق كايروكي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، في الحفل الذي أحياه يوم 13 يوليو، في استاد الأكاديمية البحرية، بالإسكندرية ضمن حفلات ليالي مصر.


فريق كايروكي بقيادة الفنان أمير عيد، يقدم في الحفل، مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه في الحفل ومنها: تلك قضية، جوني كاش، روما، بسرح وأتوه، أنا نجم، كوستاريكا، روبرتو، ومتوحشنيش، وغيرها من الأغاني.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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