كاظم الساهر وماجدة الرومي مفاجأة مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

مازال مهرجان العلمين في دورته الثانية، يقدم للجمهور العديد من المفاجآت، كان أبرزها وأولها حفل الكينج محمد منير، والذي حقق نجاحا كبيرا، لا سيما بعد عودة منير من إصابته، حيث أطل منير على جمهوره الذي تفاعل معه، فيما كشف منير عن مجموعة من المفاجآت خلال الحفل.

ويواصل المهرجان الكشف عن مفاجآته، حيث يحيي النجم كاظم الساهر، حفلا غنائيا كبيرا الخميس 18 يوليو الجاري، حيث يستعد جمهور كبير لحضور الحفل، وفتحت شركة تذكرتي الباب لحجز التذاكر من خلال موقعها الالكتروني.

فيما أعلن المهرجان أيضا عن حفل للنجمة ماجدة الرومي يوم الجمعة 19 يوليو الجاري، حيث تعود للجمهور المصري بعد فترة من الغياب، وقد استعدت ماجدة الرومى بباقة من أبرز أغانيها، ويتم حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ "تذكرتي"، وتسجيل البيانات الشخصية، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم اختيار الفعالية التي ترغب في حضورها، وتحديد عدد التذاكر والفئة التي ترغب بحجزها

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.