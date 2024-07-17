شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة بيت العود في مشاركة أولى واستثنائية بمهرجان "العالم علمين" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المسرح الروماني، بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين، حفل "أساتذة بيت العود" في مشاركة هي الأولى في فعاليات مهرجان "العالم علمين"، ويقام الحفل غدًا الخميس الموافق 18 يوليو، بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود وهم: محمد يحيى، وسلمى مختار، ومايكل أنسي.

يأتي هذا الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع احتفالات بيت العود باليوبيل الفضي لتأسيسه، ليشكل رحلة موسيقية عبر الزمن تحيي عبق الماضي وتُضفي على الحاضر سحراً خاصاً.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.