شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وعواطف حلمي وفادية عكاشة يحتفلون بمرور عام على دار رعاية فنانى مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمرور عام على افتتاح دار رعاية فناني مصر، وحضر الاحتفال كل من كوثر مصطفي والمخرج محمد الشال والمخرج محمد خورشيد وعواطف حلمي وفايدة عكاشة وحمدي العربي وباسيلي جريس ووجه الدكتور أشرف زكي الشكر والتقدير للدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تبرع بالدار.



الاحتفال بمرور عام على دار الفنانين



الاحتفال بمرور عام على دار الفنانين

وكانت من ضمن الحضور الفنانة عواطف حلمى وهي الفنانة التي تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم"، عام 1990 كان عام تحول فى مسيرتها الفنية بسبب إعلان شاركت فيه وقتها، ولفت انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار.

وشاركت عواطف حلمى فى الكثير من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بحلم يا دنيا، ألوان السما السبعة، حين ميسرة، هى فوضى، خالى من الكولسترول، مبروك وبلبل، أنت عمرى، امرأة هزت عرش مصر".

كما شاركت فى بعض المسلسلات الدينية منها مسلسل "نور الإسلام" ومحمد رسول الله، ومن أهم المسلسلات التى شاركت فيها: "رأفت الهجان، ليالى الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، حدائق الشيطان، رأس الغول، كلبش، لآخر نفس، مولانا العاشق"، تزوجت عواطف حلمى من مهندس الديكور المسرحي مجدي رزق، رزق الثنائي بابنتهما أماني وابنتهما جيهان، وتوفي زوجها عام 2011.