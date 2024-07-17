شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رياض.. أشهر من قدم دور الأب ورصيده يقترب من 700 عملاً والان مع تفاصيل الخبر

لو أرخنا لتاريخ السينما المصرية وأهم الأفلام فيها سيكون للفنان حسين رياض نصيب كبير من تلك الأفلام، فهذا الفنان من كبار نجوم السينما المصرية والمسرح أيضا، فهو أحد أهم أعضاء المسرح القومي .

الفنان الكبير حسين رياض من مواليد 13 يناير 1900، ورحل 17 يوليو 1965م"، وامتد نشاطه الفنى ما يقرب من 46 عاما، ونشأ حسين رياض فى حى السيدة زينب، وسط عائلة ميسورة الحال، والده كان يعمل فى تجارة الجلود، وبدأت علاقته بالفن عندما كان يصحبه والده إلى مسرح سلامة حجازى هو وأخواته مصطفى وفؤاد شفيق الذى أصبح ممثلا وشاركه فيلم "سلامة فى خير"، حيث كان يؤدى دور صاحب المحل الذى يعمل فيه نجيب الريحانى، وكان لهذه الزيارات المسرحية مفعول السحر فى تحول حسين رياض نحو عالم الفن وولعه به، لدرجة أنه حاول أن يكون مغنيًا من شدة تعلقه بسلامة حجازى، حسب ما جاء فى كتاب "أبيض وأسود" لأشرف بيدس.

حسين رياض فى بداية حياته قرر الانتقال من الكلية الحربية إلى خشبة المسرح ، وذلك كان فى 1918م، فقد رفضت أسرته فكرة التحاقه بالفن، ولكنه يقرر حسم شأنه، وهو يعلم جيدًا ما سوف يلاقيه من حرمان ومعاناة وجوع، وتبدأ من حلال جمعيات هواة التمثيل التى كانت منتشرة فى ذاك الوقت، الذى انضم إليها كثير من الشباب الذين لمعت أسماؤهم فيما بعد، وكان منهم بالطبع حسين رياض، حسب ما وضح كتاب "أبيض وأسود"، ثم سرعان ما توجه لفرقة جورج أبيض، ليلتقطه بعد ذلك عزيز عيد ويضمه لفرقته المسرحية، ويتنقل منها لفرقة الريحانى ثم منيرة المهدية وأولاد عكاشة وعلى الكسار وفى عام 1935م ينضم للفرقة القومية.

حسين رياض قدم 340 مسرحية من أشهرها "عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادى عشر" وغيرها الكثير، كما عمل بالإذاعة وقدم 150 مسلسلا، وعندما بدأ الدراما التليفزيونية كان من طليعة الفنانين الذين أسهموا بفنهم وقدم 50 مسلسلا، إلى جانب ما يتجاوز الـ 320 فيلما.