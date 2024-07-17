شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة ابنة محمد هنيدى على الدكتور حازم الدباح فى حفل عائلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم الكبير محمد هنيدى بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح، وأقيمت الخطوبة فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل هنيدي، وحرصت ابنة هنيدي على ارتداء فستان بسيط باللون الأبيض، وأظهرت الصور كشفهم عن دبل الخطوبة، وانتشرت صور الخطوبة وانهالت التعاليقات الإيجابية على حفل الخطوبة قائلين: "مبروك يا أبو العروسة ياما فرحنا.. ربنا يسعدهم".



هنيدى وابنته وحازم الدباح



خطوبة فريدة ابنة محمد هنيدى

بدأ النجم محمد هنيدى التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد الإسترلينى، حيث بدأ المخرج حسين المنباوى في معاينة أماكن التصوير حاليًا، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تفاصيل الفيلم والتعاقد مع الممثلين، حيث رشح المنباوى عدة أسماء من المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

وينتظر هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



فريدة محمد هنيدى