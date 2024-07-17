شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كريم الشناوى ينتهى من تصوير "ضي" ويدخل غرف المونتاج والمكساج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج كريم الشناوى من تصوير أحدث أفلامه "ضى" والذى كان يعمل عليه لمدة 3 أعوام بحسب قوله، والفيلم من تأليف هيثم دبور، ومدير التصوير عبد السلام موسى، حيث يبدأ الشناوى مرحلة المونتاج والمكساج للعمل، بالإضافة إلى اختيار الموسيقى التصويرية والجرافيكس، ومن المقرر أن يعرض العمل عقب الانتهاء من كل التفاصيل ويصبح جاهزاً للعرض في السينمات.

فيلم "ضى" بطولة عدد من الشباب وهم :أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، بدر محمد، بالاضافة إلى عدد من الفنانين الأخرين، ومن المقرر أن يقدم كريم الشناوى الوجوه الشابه بشكل جيد ومميز خلال أحداث الفيلم ، والعمل من تصوير عبد عبد السلام موسى، وتأليف هيثم دبور



وفى سياق آخر يعمل المخرج كريم الشناوى حاليا على التحضيرات والاستعدادت لمسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025، من تأليف مريم ناعوم وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن يتم الاعلام عن كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة .