سينام كوبال تعود الى الشاشة بعد غياب سبع سنوات ومن اختارت شريكًا لها؟

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تعاقد الممثّل التّركيّ، ألب نافروز، وزميلته التّركيّة سينام كوبال، رسميًّا على بطولة فيلم “عطارد رأس كلّ شيء” وهو من النّوع الكوميديّ.
سيجسّد “ألب نافروز” شخصيّة “فرات”. بينما ستجسّد “سينام كوبال” شخصيّة الصّحفيّة “إليف” التي تعيش في منطقة “سورماجير” وتبحث عن عمل إذ تحلم بأن تصبح مراسلة حربيّة ولكن تجد نفسها كاتبة أبراج في إحدى المجلّات.
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ستعود سينام كوبال إلى جمهورها والشّاشة بهذا العمل بعد غياب سبع سنوات إذ إنّ آخر عمل لها كان مسلسل “وجهًا لوجه” الذي توقّف بعد حلقتَين.
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