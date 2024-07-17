مشاهد صادمة، قصر دريك في تورونتو يغرق بمياه الأمطار بعد عاصفة قويّة

تحوّل قصر مغنّي الرّابّ دريك، الذي تبلغ تكلفته ١٠٠ مليون دولار في تورونتو، إلى حديقة مائيّة بعد عاصفة شديدة ضربت البلاد.

وقد شارك دريك عبر حساباته مقطعًا يظهر تيارًا بنّيًّا داكنًا يغزو خزانة ملابسه. كما شوهد أحد موظّفي منزله وهو يحاول يائسًا تحصين الباب بالقوة، بينما كان دريك يقف ومن حوله الماء يغزو القصر.

لكن لا تقلق على دريك، فهو لا يأخذ كل شيء على محمل الجدّ، حتّى أنّه فاجأ المتابعين وأطلق دعابة حول لون المياه قائلًا: “من الأفضل أن تكون هذه قهوة إسبريسّو مارتيني”.

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وتضرّرت مدينة تورونتو بشدّة، إذ هطلت أمطار بلغ منسوبها ٤ بوصات تقريبًا يوم الثّلاثاء وحده، محطّمة الرّقم القياسيّ المسجّل منذ ٨٠ عامًا. غُمِرت أحياء بكاملها بالمياه، وسُدّت على النّاس طرقاتهم ، وانقطع التّيّار الكهربائيّ في كلّ مكان. وها هو دريك، يبحر في نهره الدّاخلي كما لو كان مجرّد يوم عاديّ في المكتب.