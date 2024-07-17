قبل طرحه.. فريق عمل ألبوم رامي صبري "أنا جامد كده كده"

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تضعنا أمام ألبوم رامي صبري الجديد “أنا جامد كده كده”، حيث سيتم طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهي “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

يضم ألبوم رامي صبري الجديد 6 أغاني "أنا جامد كده كده، كنا معدين، مابتحصليش كتير، على بالي، كداب، فيها إيه”

وأعلن رامي صبري عن فريق عمل الألبوم، كالآتي:

أغنية أنا جامد كده كده: من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال الحمداوي

أغنية كداب: كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري

أغنية على بالي: كلمات مصطفى مدكور، ألحان محمد علي ورامي صبري، توزيع رامي يسيّ

أغنية فيها إيه: كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي

أغنية كنا معدين: كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمرو الخضري

أغنية مابتحصلش كتير كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي

ألبوم النهايات أخلاق 2024

يأتي ألبوم “أنا جامد كده كده” بعد مرور مايقرب من 6 أشهر على أخر ألبومات رامي صبري “ألنهايات أخلاق” والذي طرحه في مطلع يناير الماضي، وحقق أصداء إيجابية وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

ضم ألبوم النهايات أخلاق 11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي”.

جاءت أغنية “بين الحيطان” الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ".

ألبوم معايا هتبدع 2022

بجانب ألبوم “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023، والذي ضم 8 أغاني “معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 124 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".