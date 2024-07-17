أحمد وفيق ينعى تامر ضيائي: "الأحباب يرحلون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان أحمد وفيق صديقه الفنان تامر ضيائي، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك يا تامر، ربنا يصبر أهلك ويصبرنا، ولا حول ولا قوة الا بالله، الأحباب يرحلون، رحل الفنان تامر ضيائي".

وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "وكتب محمد علي رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة و المغفرة"

وتعرض الفنان تامر ضيائي لإصابة في عينه بشهر نوفمبر من العام الماضي، ونشر صورتين له ظهر وعيناه منتفختان وعلق: العين صابتني، دعواتكم".

وكانت آخر مشاركات الفنان تامر ضيائى بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان 2024.

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