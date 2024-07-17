"صلاة الجنازة أهم من العزا".. 10 وصايا تركها تامر ضيائي قبل وفاته تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي، بعد حوالي شهر من معاناته من جلطة في القلب.

الفنان محمد علي رزق، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

الفنان الراحل تامر ضيائي كان قد نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، عقب الأزمة الصحية التي عانى منها في مايو الماضي، وكتب فيها التفاصيل التي يريد بها إقامة جنازته، والعزاء.

وكتب: "بوست وصية.. هيفضل باين على صفحتي لحد ما أموت.. الحقيقة اللي كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كاتب لنا إننا نموت في ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأني محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة ووقتها طبعاً مش هعرف أقولها لحد. ودي وصيتي".

وتابع: "صلاة الجنازة أهم من العزا وهي اللي كل ما العدد زاد كل ثوابي ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا مش شرط تيجي العزا وياريت لو اتعمل في البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعوا صدقة جارية أفضل".

وأضاف: "من فضلكم لم يثبت أو يتفق عليه عمل ختمة قرآن للمتوفي إنها هتوصله، بس مثبت إن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دي بالذات بلاش وادعولي الوقت اللي هتقروا فيه جزء فضوا نفسكم واقعدوا ادعوا فيه، بلاش صدقة جارية تقليدية وسهلة ومش مستفاد بيها يعني المصاحف كتير في مصر أوي، وكل بيت فيه كتير فممكن نحط الفلوس في جامع بيتبني أو كرسى متحرك في مستشفى يستفادوا بيه المرضى أو دخول مياه لبيت غلابة أو بناء سقف لبيت فقراء، حاجات ناس تستفيد بيها لمدة طويلة".

وأضاف الراحل: "دى نقطة مهمة أوي بالنسبة ليا، محدش يقول لحد بتعيط عليه ليه، ومتعيطش عشان هو بيتعذب!! الكلام ده غلط، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللي عندهم ومفيش حاجة بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا "وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم".

وجدد الراحل الطلب الخاص، وكتب ،:"أهم حاجة تاني هي الدعاء وبس والصدقة، من فضلكم تكثفوا الدعاء وقت نزول القبر وتتصدقوا بأي حاجة بنية إن ربنا يجعل قبري روضة من رياض الجنة ويثبتني عند السؤال لأن ده أهم وقت ليا وياريت كمان بعد ما تدفنوني تقعدوا معايا شوية و تمشوا عشان تونسوني في ليلة زي دي، الموت علينا كلنا حق وإحنا كلنا أمانات ربنا وهيردنا تاني، فالحزن على الفراق هونوه على نفسكم بالدعاء ليا عشان أبقى في سعادة لحد ما أقابلكم تانى"

واستكمل: "اللي بيحبوني يدعولي كتير عشان لو مفيش حد يدعيلي ودي مهمة أوي أوي أوي عاوز الكل يسامحني على أي حاجهة عملتها فيه بقصد لو بدون قصد".

واختتم الراحل: "اللهم إن كثر موت الفجأة من حولي وكثر موت الشباب غفلة، ف يارب إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وارزقني نطق الشهادة عند الموت ويسّر طلوع روحي وهوّن عليّ سكراتي فإني أحب أن أرحل في هدوء وسكينة و طمأنينة، ولا تقبض روحي إلا وأنت راضٍ عني لكي أكون عبدا مقبولا عندك حتي أليق بلقائك العظيم و إن كان لي من العمر باقي فأغفر لي ذنوبي و معاصي نفسي الأمّارة بالسوء و أعفو عني و أمحو لي كل ما يعرقل طريقي إليك و ردّني إليك ردّاً جميلاً يارب العالمين".

الفنان الراحل تامر ضيائي، شارك في رمضان الماضي، في بطولة مسلسل فراولة وظهر بعدة أعمال، منها: عملة نادرة، قصر النيل، النهاية، بركة، أفراح أبليس، أبو العروسة، وزلزال، وغيرها.