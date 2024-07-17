"الجهات المختصة تجري تحقيق".. أشرف زكي يكشف لمصراوي سبب وفاة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يتابع حاليا ما ستتوصل له التحقيقات في حادث وفاة الفنان تامر ضيائي

وأكد أشرف زكي في تصريح خاص لمصراوي أن الفنان الراحل تامر ضيائي دخل في مشادة مع أحد الأشخاص أثناء تواجده مع زوجته لعمل جلسات العلاج الكيماوي بمعهد الأورام

وأضاف نقيب الممثلين: "الجهات المختصة تجري تحقيقات في الواقعة حاليا بقسم التجمع"

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان تامر ضيائي، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

وكتب محمد علي رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة و المغفرة"