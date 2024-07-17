شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفلها بمهرجان العلمين.. "وعدتك" لـ ماجدة الرومى وصفت التناقض فى الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "وعدتك ألا أحبك.. ثم أمام القرار الكبير جبنت" أغنية وعدتك من أهم الأغانى الطربية التى قدمتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، وهي من تأليف الشاعر نزار قبانى ومن ألحان الفنان كاظم الساهر، وتعد هذه الأغنية التى ناقشت خلالها ماجدة الرومى مشاعر متناقضة بين الحب والخوف وصفت إحساسها تجاه حبيبها الذى يصل لدرجة العشق تارة والكره فى أوقات أخرى.

حملت أغنية وعدتك جمل شعرية بديعة، تجسد المعني الحقيقي لشعور اللا سلم واللا حرب الذى يمر على العلاقات العاطفية ويجعلها في مفترق طرق، حيث تروى عن الصراع الذى قد نعاني منه في العلاقة مع الشريك، وكيف يكون التناقض بين قرار العقل وقرار الحب، ومن الذى ينتصر في النهاية، ففي قمة عشقها ووصفها لحبها الكبير في هذا المقطع " وعدتكَ أن لا أعود وعدت.. وأن لا أموتَ اشتياقا ومت".

جسدت هذه الأغنية هرمونات المرأة في حبها، وكيف يمكن تصل إلى درجة العشق الشديد والكره في نفس الوقت لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله الحمد لله إني كذبتَ الحمد لله"، عندما تستمع لهذه الجمل والكلمات تشعر بالتخبط والتردد وهذا ما نجحت ماجدة الرومي في وصفه بصوتها العذب في هذه الأغنية، فهي حائرة ولم تملك القدرة على اتخاذ القرار وحسم موقفها من حبيبها، لكن في نهاية الأغنية سنجد" داري عيناك داري وعيناك داري داري ودارالسلام وأنت البداية في كل شيء ومسك الختام مسك الختام مسك الختام"، وهنا سنجد الخاتمة تعلن انتصار قرار الحب وهزيمة العقل أمام هذا الاحساس الكبير.

أغنية وعدتك من الأغاني المميزة في مسيرة "ماجدة الرومي" وتعبر عن حالة عاطفية ورومانسية نمر به، تلك الحيرة والتردد التي تختلف نهايتها من شخص لأخر، لكن في هذه الأغنية انتصر الحب في الختام، وفي سياق متصل تشارك النجمة الكبيرة ماجدة الرومي في مهرجان العلمين بعد غد الجمعة.