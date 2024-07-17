شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة وفرقة المصريين فى حفل بروح الذكريات فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يعود الموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين بحفلة قوية ومميزة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية يوم 27 يوليو، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

ويشهد مهرجان العلمين فى دروته الثانية فعاليات متنوعة ومختلفة برا وبحرا وجوا، حيث يستطيع رواد المهرجان أن يمارسون أنشطتهم المفضلة ما بين الملاعب الرياضية وكرة الشاطئ والطائرات الشراعية والألعاب المائية، وذلك جنبا إلى جنب مع الحفلات الغنائية والعروض المسرحية.

وأكد مهرجان العلمين على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، حيث دفع المهرجان بالمدينة الذكية مدينة العلمين لتكون واحدة من الوجهات السياحية، وتشهد فعاليات المهرجان إقبالا كبيرا على مستوى قوة مصر الناعمة الفن والثقافة وعلى مستوى الألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة، حيث يقدم المهرجان أنشطة متنوعة برا وبحرا وفى سماء العلمين تلك المدينة الساحرة بجوها المعتدل ورمالها الساحرة.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.