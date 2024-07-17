شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: قرار دفن جثمان تامر ضيائى فى انتظار تقرير النيابة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إن جثمان الفنان تامر ضيائى فى انتظار قرار النيابة، للحصول على تصريح الدفن.

وكان الدكتور أشرف زكى كشف عن أن الفنان تامر ضيائى توفى بعد دخوله فى مشادة مع أحد موظفى أمن أحد المستشفيات أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأثناء سيره فى المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى وتجرى الجهات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم كشف جميع ملابساتها بالكامل خلال الساعات المقبلة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين على صفحتى لحد ما أموت".

وتابع تامر ضيائى: "الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".



وفاة الفنان تامر ضيائي



الفنان تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي



وفاة الفنان تامر ضيائي



الفنان تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي



الفنان تامر ضيائي