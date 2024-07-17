فيلم Bad boys Ride or die يقترب من 400 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم Bad boys Ride or die، بطولة ويل سميث، أن يجني إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه يوم 7 يونيو الماضي وبلغت 377 مليونًا و827 ألف دولار في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

يعد فيلم Bad boys Ride or die أول فيلم كبير يظهر فيه ويل سميث على الشاشة الكبيرة منذ واقعة صفعة كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

فيلم Bad Boys 4

تدور أحداث Bad Boys: Ride or Die حول عودة 2 من ضباط شرطة ميامي إلى العمل رغم التقاعد بعد تورط قائدهم الساق في قضية فساد ويحاولات مساعدته لتبرئة اسمه.

فيلم Bad boys Ride or die الذي عرض في عدد من الاحتفالات الخاصة خلال الأيام الماضية بلغت تكلفة إنتاجه حوالي 100 مليون دولار.

يخرج الجزء الرابع من Bad Boys كل من عادل العربي، وبلال فلاح، بعدما أخرجا Bad Boys for Life عام 2020، وكان بمثابة لم شمل لكل من ويل سميث ومارتن لورانس بعد 25 عاما من نجاح فيلمهما الأيقوني Bad Boys الذي حقق 426 مليون دولار عالميا.

تدور أحداث سلسلة Bad Boys حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

ويل سميث.. معلومات عن بطل الفيلم

ولد في أسرة أفروأمريكية بولاية فيلادلفيا عام 1967 ، حيث كان الابن الثاني من أربعة أبناء .

بدأ مسيرته مطرباً لـ"الهيب هوب" خلال الثمانينيات ، وهو منحه الفرصة في الظهور بالتلفزيون الأمريكي من خلال أحد البرامج ، ليلفت أنظار أحد المنتجين ويعطيه دوراً رئيسياً في فيلم "صنع في أمريكا" عام 1993 .

نال سميث شهرته الحقيقية حين شارك مارتن لورانس بطولة فيلمهم الشهير "الأولاد السيئون - Bad Boys" الذي يعتبر من أشهر أفلام الحركة خلال التسعينات ، وسرعان ما أصبح سميث بعده نجماً يشار إليه ، نظراً للإيرادات الضخمة التي حققها الفيلم على مستوى العالم .

ولم يكن "بادبويز" استثناءً ، حيث أتبعه سميث بفيلمين حققا نجاحاً أكبر وإيرادات وصلت لمئات الملايين ، وهما فيلمين خيال علمي في قالب كوميدي ، يحملان نفس الفكرة عن غزو كائنات فضائية للأرض ، ولكن بمعالجتين مختلفتين ، الأول هو "يوم الاستقلال - Independence Day" عام 96 ، والثاني "رجال في ملابس سوداء - Men in Black" عام 97 مع تومي لي جونز .

واستمر ويل سميث بعدها في تقديم أفلامه الناجحة والتي جعلته واحد من أشهر وأنجح الممثلين السود في تاريخ السينما.

رشح لجائزة الأوسكار مرتين ، الأولى عن فيلم "علي - Ali" عام 2001 مع المخرج مايكل مان ، والثانية عن الفيلم الإنساني "The Pursuit of Happyness " عام 2006.

عمل في (Suicide Squad) و(Aladdin) و(Bad Boys for Life).