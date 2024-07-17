هند صبرى تودع السيناريست الراحل شريف بدر الدين

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة هند صبرى على نعى السيناريست الراحل شريف بدر الدين، كما نعت أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق كاتب العمل الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى لإسعافه.

ونشرت هند صبرى، قائلة: "أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق ينعون كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

أحمد فريد

كما حرص الفنان أحمد فريد على نعي شريف بدر الدين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكلمات مؤثرة: "لا إله إلا الله، شريف سابنا ومشي، شريف راح مش مصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف بدر الدين أخويا وحبيبي وصديقي وعشرة العمر في ذمة الله".

محمد عبد الرحمن

ونشر المؤلف محمد عبد الرحمن، خبر وفاة شريف بدر الدين، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: "لا إله إلا الله.. وفاة السيناريست شريف بدر الدين".

شريف بدر الدين

شريف بدر الدين

شريف بدر الدين سيناريست مصري، من مواليد الغربية عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006. شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: (تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب).

شريف بدر الدين

مسلسل مفترق طرق

آخر أعمال التى شريف بدر الدين عرضت عبر إحدى المنصات الإلكترونية كان مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي.