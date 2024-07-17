لماذا اختار حماقي طرح "واكلة الجو" في هذا التوقيت

ياسر رشاد - القاهرة - اعتاد الفنان محمد حماقي على تقديم اللون الشعبي الملائم له في إصدارات أغانيه سواء منفردة أو ضمن ألبوم، فاحتوت أحدث أغانيه "واكلة الجو" على لون صيفي راقص مع الغزل الشعبي الخفيف الممزوج بكلمات عامية مستخدمة يوميًا في الشارع المصري.

أغنية واكلة الجو خدمت أهداف الأغنية الصيفية وابتعدت عن جديد حماقي

قدمت "واكلة الجو" حالة غنائية لذيذة سريعة الحفظ والتمتمة بموسيقتها وكلماتها، لم تحمل حالة جديدة كليًا أو خارجة عن خط حماقي المعتاد، فهي طريق مكمّل لقاموس الغزل لدى حماقي في وصف جمال المرأة وتأثيره التي قدمها سابقًا في "زيها مين، أدرينالين" بشكل موسيقي مقسوم ليحقق واحدة من أهداف أغاني الصيف ذات جمل سريعة وموسيقى راقصة بمختلف أنواعها، لذلك كانت مفتاح لبوابة ألبومه الجديد “هو الاساس”

جاءت تعليقات المستمعين على الأغنية معبرة عن اشتياقهم لـ “حماقي القديم” وطريقته الغنائية التي أشبع بها جمهوره خلال العقدين الماضيين ومازالت محفورة في أذهانهم، وآخرون أحبوا الأغنية وانتظارهم لباقي أغاني الألبوم

واكلة الجو..براعة حماقي في اختيار أسماء الاغاني المثيرة للفضول

مما لاشك فيه أن اختيار اسم الأغنية لافت وأخاذ للجمهور ليجذب انتباهه لاستماعها وإشباع فضوله كيف سيستخدمها حماقي في أغنيته، فهو يمتلك القدرة على اختيار أسامي أغانيه بدقة خاصة في الأعوام الأربعة السابقة مثل "تك، طالع موضة، لمون نعناع، يا فاتني، عرض مستمر، وغيرها".

بوستر هو الأساس.. تفاصيل مدروسة تمهيدًا لـ هو الاساس

ولن نغفل دقته في اختيار البوستر الخاص بألبومه بدايةً من اختيار المظهر الجريء المختلف عن سابقه من حيث الشكل والإطلالة حيث صبغ شعره باللون الأبيض مرتديًا بنطالاً واسعًا ممزقًا بشكل عشوائي، واختيار اسم الألبوم "هو الأساس" الذي تداوله محبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأطلقوه على حماقي أغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم، وهي صافرة انطلاق ألبوم حماقي الجديد "هو الأساس"،

تفاصيل أغنية واكلة الجو ومشاهداتها

اقتربت أغنية “واكلة الجو” في أسبوعها الأول من حاجز المليون ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي توزيع تميم.

وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار”