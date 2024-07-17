"العباقرة قادرون باختلاف" على قناتي الحياة والقاهرة والناس

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ كلٌ من قناتي "القاهرة والناس" و"الحياة" في عرض الموسم الثالث من برنامج العباقرة قادرون باختلاف تقديم الروائي عصام يوسف.

حقق برنامج العباقرة قادرون باختلاف منذ انطلاقه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، الداعم الدائم لاحتياجات ذوي الهمم، نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الموسمين الأول والثاني من البرنامج، ويهتم البرنامج بذوي القدرات الخاصة، والتفاعل معهم، كما يقدم نماذج مميزة عنوانًا للتحدي والإرادة من ذوي الهمم.

وتشهد حلقات برنامج العباقرة قادرون باختلاف منافسة قوية في إطار تثقيفي وترفيهي بين المتسابقين، تحت شعار "لا إعاقة لكل صاحب إرادة".

الموسم الثالث

ويمنح الموسم الثالث من العباقرة قادرون باختلاف جرعة ثقافية للمشاهدين، في الوقت الذي يعمل فيه على دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وإثبات كفاءتهم وإظهار مواهبهم.

العباقرة قادرون باختلاف يعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة الساعة السادسة مساءً

والحلقة الأولى الخميس ١٨ يوليو.

قناة سفرة

كما تقدم قناة "سفرة" تناول مختلف لمهرجان العلمين في نسخة 2024، بتواجد شيفاتها وسط الجمهور بهوية القناة التي تقدم وصفات لأكلات شهية لجمهورها.

وتشهد القناة ظهور مميز للشيفات نجلاء الشرشابي والشربيني وعمر إسماعيل ونورا السادات، وانطلق نشاط القناة في العلمين البرامجي يوم السبت الماضي من خلال برنامج "ساعة ونس" الذي يقدمه الفنان والإعلامي مراد مكرم.

مهرجان العلمين

كما نقل مراسلو قناة "CBC"، أجواء الفرحة والبهجة من داخل مهرجان العلمين، موضحين أن النسخة الحالية تختلف عن سابقتها من حيث التطوير والتنوع في الأفكار.

وقال عمرو موسى مراسل القناة، إن مدينة العلمين تحولت بفضل عزيمة المصريين الى مدينة الاحلام هذه المدنية، التي تقع على مساحة 50 الف فدان ومن المستهدف أن تشمل وتضم 4 مليون مواطن فهي أنشئت لتكون مدينة مستدامة وليست مدينة موسمية

ونوه بأنها جذبت العديد من الاستمارات على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وأيضًا وفرت أكثر من 50 الف فرصة عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وجذبت رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية .

وتابع: "أننا الآن في مدينة العلمين الجديدة التي تشهد مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين 2024، موضحا أن هذه النسخة الثانية لهذا المهرجان الذي يضم أنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوعة.

فيما قال محمد الجباس مراسل "CBC"، تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين حيث تقام الفعاليات والحفلات الغنائية والمسرحيات وتستمر طوال أيام المهرجان.

ولفت إلى أن منطقة نورث سكوير تعد من المراكز الترفيهية والسياحية المتكاملة في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر.

وأشار إلى أنه تم الحديث مع الحضور من السياح، وعبروا عن انبهارهم بما يروه على أرض العلمين الذي يلخص التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مختتما:" مهرجان العلمين وجهه سياحية مشرفة وحدث استثنائي".

من جهته، قال محمد شاهين مراسل "CBC" إن العلمين أصبحت أرض السحر والجمال، موضحا أن المهرجان يعد اهم المهرجانات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط

وأشار إلى أن المهرجان يشهد العديد من التطورات عن النسخة السابقة من خلال التوسع في القاعات، والتنوع في الأفكار.

وتابع شاهين أن هذا الموسم، وفر ما يقرب من 50 ألف فرص عمل للمصريين فقط، من أجل التحضيرات والتجهيزات.

أما محمد زهران مراسل القناة فقال إن مهرجان العلمين هو الحدث الأبرز الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط الذي اصبح محط انظار العالم، لافتا الى ان الشركة المتحدة، بذلت جهود الفترة الماضية لتسويق المهرجان بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحضارتها.

وأكد أن الاقبال على المهرجان من كل دول العالم، لافتا الى ان الجميع مرسوم على وجهه البسمة لجمال المدينة وبهجتها.

وأشار إلى أن المهرجان أهميته تكمن في الاستثمار وانعاش حالة الاقتصاد المصري، وصفقة رأس الحكمة خير دليل على ذلك.