بهاء سلطان| مشاهدات أغنية "اما اتكلم" في أسبوعها الاول

ياسر رشاد - القاهرة - حققت أغنية بهاء سلطان الجديدة “اما اتكلم”، أكثر من 700 ألف مشاهدة، خلال أسبوعها الاول من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية اما اتكلم وفريق عملها

أغنية اما اتكلم من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، وتقول كلماتها "كل اما اتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس كل اما اتقدم على فكره الدنيا دي فيها كتير ومافيش اكتر م الناس الفُله وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم هقفل لو فيها ح يسوق اصل دماغي زي الترباس انا مش النوع المدلوق حد يوصل له خلاص ما هو لو يسمعني يروق هنفهم بعضنا ونأنتم بفتحله السكه يقفِّل ومفهمني ان انا متغفِّل او مُتطفل اسف عاجنه وخابزه وفاهم دي حركات اه دي شطه وفلفل واكمن انا مستطيبُه على ايده اكيد انا عمري ما هضربه بكره هيندم يحلم يرجع بس ساعتها انا مكسوف له اما انا والكل عليه هنحفِّل

أغنية بهاء سلطان تنزل فين

كان قد طرح بهاء سلطان حديثًا أغنية “تنزل فين” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتقول كلماتها

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام

أغنية ماارتحناش بهاء سلطان

بجانب أغنية ماارتحناش، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس

لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقا لنا فترة بننام بدموع عينينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

(وقالوا هننسى بس بجد مابننساش (مابننساش

دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه

بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه

تيجي الدنيا في ثواني تاخذه بعيد عن إيدينا

ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش