الناس الفرفوشة| فريق تلاتة اخوات يخوض تجربة فنية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، لطرح أحدث أعمالهم الفنية والتي تحمل عنوان "الناس الفرفوشة"، اليوم الأربعاء، والتي تعتبر ثالث أغاني الألبوم الأول لفرقة "مارشميلو".

أغنية الناس الفرفوشة

أغنية الناس الفرفوشة

أغنية "الناس الفرفوشة"، غناء حور تامر وكلمات عليم، وألحان نور عز العرب، وتوزيع هشام البنا، وتقول كلمات الأغنية:

إحنا الناس الفرفوشة النعنوشة السهلين للغاية

احنا هتدمن قعدتنا ما تشبعش وماتقولش كفاية

احنا الأربعة والعشرين ساعة سبع تيام بنهزر

ولا نص فاضي ومليان ولا باصين أصلا للكوباية

ما تكلمنيش في هموم .. وما تقفليش اليوم

لو عندك ضحكة اضحكها .. لو لأه اتفضل قوم

شلتي كلها مباسيط .. اللي سلس واللي بسيط

وما حدش فينا بيقفش .. ولا يوم في زعلنا احنا نزيط

احنا الناس الفرفوشة النعنوشة السهلين للغاية

احنا هتدمن قعدتنا ما تشبعش وماتقولش كفاية

احنا الاربعه والعشرين ساعة سبع تيام بنهزر

ولا نص فاضي ومليان ولا باصين أصلا للكوباية«

تامر نور: ألبوم مارشميلو يتسم بالتنوع

فريق تلاتة اخوات

تحدث المطرب تامر نور، مدير فرقة "تلاتة اخوات"، في بيان، إن أغنية "الناس الفرفوشة" تؤكد على تنوع أغنيات الألبوم، لاختلافها الكبير عن الأغنية الأخيرة التي تم طرحها من الألبوم، وهي أغنية "عياط" لمحمد تامر، كما أنها تتلاقى مع أغنية "مارشميلو"، في كونهما من الاغنيات الإيقاعية النابضة بالحياة، والمناسبة لفصل الصيف، مؤكداً أن الألبوم يضم توليفة مختلفة ومتنوعة من الأغنيات التي تقدم فريق "تلاتة اخوات" بصورة تظهر الإمكانيات الصوتية لمطربي الفريق.