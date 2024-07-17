أحمد فريد ناعيًا شريف بدر الدين: "أغلى وأقرب الناس راح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

نعى الفنان أحمد فريد، السيناريست شريف بدر الدين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وكتب "فريد"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "مع السلامة يا شريف، أغلى وأقرب الناس راح.. يا رب أكون معاك.. أنا كدة كدة مش عايز أكمل يا وجع القلب".

وتابع: "شريف سابنا ومشي، شريف راح، مش مصدق، مش مصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف بدر الدين أخويا، وحبيبي، وصديقي، وعشرة العمر في ذمة الله".

وأعلن شقيقه محمد بدر الدين خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "سبحان من له الدوام.. شريف أخويا في ذمة الله".

يذكر أن، شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، وقدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الناجحة، وشارك في كتابة (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري).

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية).

وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري.

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