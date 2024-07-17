"قالي نفسي أكل كفتة ولعبنا طاولة".. فنانة تكشف آخر ساعات في حياة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة سمر نجيلي، الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل تامر ضيائي، الذي توفي اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت "سمر"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "تامر كان بيكلمني بالليل بيقولي عايز أكل كفته وبنهزر كنا متفقين نتقابل الخميس عشان هويدا، قالي جاي وبعد كده قالي لا مش عارف لسه نبقى نشوف".

وأضافت: "أول امبارح معرفش ليه عملت نزوله كدة على الهوا، اكني واخده أوردر إني أنزل أشوفه واتفقت مع حسام بس وبعدها قلت لحسام كلم تامر ضيائي نشوفه ده وحشني أوي، وفعلا جالنا لعبنا طاولة وسابني أكسبه وهزرنا واتصورنا وبسأله على شغله في الجامعة قالي بيني وبينك طلعت معاش وضحك، وقالي وشكلي طالع معاش خالص، قلتله ربنا يديك الصحة وضحكنا".

وأكملت: "كان فرحان إن أحمد إبنه نجح بتقدير وفرحان بحفيدته وكان جاي من السفر فرحان ونفسه مفتوحة، مكنتش أعرف إنك بتودعنا يا تامر وجعت قلبي.. الله يرحمك يا حبيبي يا عشرتي ودفعتي وصاحبي".

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان تامر ضيائي بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب محمد علي رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

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