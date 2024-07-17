هند صبري وأسرة مسلسل "مفترق الطرق" ينعون شريف بدر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، وأسرة مسلسل مفترق الطرق، السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 45 عامًا.

وكتبت هند عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق ينعون كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

وأضافت: "نعت أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة".

شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، قدم خلال مشواره الفني عدد من الأعمال الناجحة، فقد شارك في كتابة: (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري).

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية).

وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته: إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري.

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