حلا شيحة تنشر صورا أمام البحر من عطلتها الصيفية.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من أمام البحر خلال قضائها عطلتها الصيفية.

ونشرت حلا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل حلا" ، "القمر" ، "العسل" ، "حلوة أوي" ، "أجمل فراشة في مصر" ، "إيه الحلاوة والجمال ده".

وخاضت حلا شيحة موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بدورها الذي قدمته في العمل.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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