عمل مبرمج كمبيوتر وكتب وصيته قبل شهرين.. معلومات عن الراحل تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان تامر ضيائي، مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

نقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكي، أكد في تصريح خاص لمصراوي أن الفنان الراحل تامر ضيائي دخل في مشادة مع أحد الأشخاص أثناء تواجده مع زوجته لعمل جلسات العلاج الكيماوي بمعهد الأورام، ويتابع حاليا ما ستتوصل له التحقيقات في حادث الوفاة، بقسم التجمع.

وفي السطور التالية، نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل تامر ضيائي:

- ولد في 3 أغسطس عام 1974.

- قبل دخوله مجال الفن، عمل مبرمجًا للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

- بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل في مسرح جامعة عين شمس وقصور الثقافة.

- درس التمثيل على يد المخرج خالد جلال، ثم شارك المخرج سمير عصفوري بعض ورش التمثيل.

- بدايته الفنية كانت في مسلسل "أنا وهؤلاء"، مع الفنان محمد صبحي عام 2003.

- شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، أبرزها: "اوراق مصرية الجزء الثالث 2004، مسلسل قصاقيص ورق 2005، الظاهر بيبرس عام 2005، السيرة العاشورية: الحرافيش الجزء الثاني 2005، مسلسل راجل وست ستات 2006، مسلسل جراج 2006، مسلسل أحلامك أوامر 2007، مسلسل هيمة - أيام الضحك والدموع 2008، مسلسل ذكريات الزمن القادم 2008، والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

- أول ظهور له في السينما كان في فيلم "واحد من الناس"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز عام 2005 .

- من أبرز أدواره في مسلسل "الصياد"، بطولة يوسف الشريف عام 2014، والجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة".

- آخر عمل شارك به تامر ضيائي هو مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم والذي عرض في رمضان 2024.

- تعرض للإصابة في عينه نوفمبر العام الماضي.

- كتب وصيته قبل وفاته منذ حوالي شهرين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

- أوصى محبيه بعد وفاته، المشاركة في صلاة الجنازة، وإخراج صدقة جارية عنه.

- احتفل بتخرج نجله من الجامعة قبل وفاته بيوم.

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