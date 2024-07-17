محمد ثروت ينعى تامر ضيائي: "ربنا يرحمك ويعوضك عن تعبك في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان محمد ثروت صديقه الفنان تامر ضيائي، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب "ثروت"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله في أخي وصديقي تامر ضيائي، الله يرحمك ويعوضك عن تعبك في الدنيا ويجعل مثواك الجنة يارب.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "وكتب محمد علي رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة و المغفرة"

وتعرض الفنان تامر ضيائي لإصابة في عينه بشهر نوفمبر من العام الماضي، ونشر صورتين له ظهر وعيناه منتفختان وعلق: العين صابتني، دعواتكم".

وكانت آخر مشاركات الفنان تامر ضيائى بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان 2024.

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