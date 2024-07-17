شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر تامر حسين لـ الخليج 365: فخور بتعاونى مع عمرو دياب فى 69 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر تامر حسين عن سعادته لوصوله للرقم 69 في التعاون مع الهضبة عمرو دياب وقال تامر حسين في تصريح لـ الخليج 365: "حينما تصل إلى ثقة نجم كبير مثل عمرو دياب شيء يدعو للفخر والسعادة والحمد لله أن الأغانى تحقق نجاحات ورد فعل إيجابى كبير، وهذا النجاح يأتى لتوفيق الله ومساعدة زملائى في صناعة الأغانى .

وأكد أن الهصبة "وش الخير" على كل من عمل معه، وأنه يتشرف بمشاركته لو بسطر واحد فى تاريخه بعد إيمانه بموهبته والرهان عليه، مؤكدا أن الهضبة لا يوجد أطيب من قلبه وأنه يفرح جدا بنجاح فريق عمله، مضيفا: "ولو أنى شهادتى مجروحة بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمة حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى، ربنا يحفظه ويزيده، أسطورة مابتجيش مرتين، وأخويا الكبير اللى علمنى حاجات كتير بخبرته وتجاربه فى مشواره المُشرف".



تامر حسين مع عمرو دياب

يذكر الشاعر تامر حسين تعاون مؤخرا مع عدد من المطربين منهم المطرب رامى صبرى في أغنيتن في ألبومه الجديد الأولى أغنية "أنا جامد كده كده" ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي والأغنية الثانية هي "ما بتحصليش كتير ألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.