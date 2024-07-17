شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون تامر ضيائى.. دياب وإسلام جمال وأيمن سلامة: ربنا يرحمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن الفنان تامر ضيائى، الذى توفاه الله منذ ساعات، حيث كتب النجم دياب عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويصبر أهبك وحبايبك الأخ الزميل الأستاذ تامر ضيائى فى ذمة الله.



دياب واسلام جمال

كما كتب النجم إسلام جمال : لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا تامر ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

كما كتب المؤلف أيمن سلامة قائلا: تامر ضيائى الصديق المحترم المهذب، كان أول لقاء بينا في مسلسل الاكسلانس مع أحمد عز وإخراج وائل عبد الله ثم تكرر اللقاء في مريم مع هيفاء وهبي من إخراج محمد على واستمرت صداقتنا ولقاءتنا الفنية ولعل آخر وقوفه أمام الكاميرات كان كضيف شرف في مسلسل صدفة مع الفنانة ريهام حجاج من إخراج سامح عبد العزيز.. كم كنت طيبا مسالما بسيطا يا تامر.. أنا لا أصدق أنك حدثتني فجأة من يومين فقط لتسألني عن أحوالي وتقول لي ضاحكا (أنا عامل حسابي على دور معاك في العمل الجاي) الله يرحمك يا تامر ويغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة".

وتحقق الجهات المختصة فى واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي داخل أحد المستشفيات فى التجمع، حيث يتم الاستماع لأقوال أفراد أمن المستشفى والمسئولين عنها بعد وفاته لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان الفنان تامر ضيائي توفى في أحد المستشفيات بالتجمع أثناء دخوله في مشادة مع أحد موظفى أمن المستشفى، ثم التعدى فيما بينهما وصفعا بعضهما، أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأثناء سيره في المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى وتجرى الجهات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم كشف جميع ملابساتها بالكامل خلال الساعات المقبلة.