شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة غادة جبارة الرئيس الشرفى لمهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام على إختيار الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، رئيساً شرفياً بداية من الدورة الثانية من المهرجان التي من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم.

وقالت الدكتورة داليا همام: إن انضمام أ.د.غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون مكسب كبير للمهرجان، وأن اختيار سيادتها لأن تكون الرئيس الشرفي للمهرجان بداية من دورته الثانية جاء بناء على كونها شخصية هامة ومؤثرة ولها باع طويل في التعامل مع الطفل داخل اكاديمية الفنون في معهد الكونسيرفاتوار وفي معهد الباليه ، بالإضافة كونها شخصية مرموقة ومتفردة على المستوى العلمي والعملي ، كما أكدت همام على أن ترحيب د.غادة جبارة بأن تكون الرئيسة الشرفية للمهرجان يعد بمثابة إضافة كبيرة تدعم مسيرة المهرجان.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة.