شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كروزن تشارك فى حفل الافتتاح الرسمى لمهرجان جرش 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك ديانا كرزون في مهرجان جرش 2024 الذي يعقد هذا العام تحت شعار "ويستمر الوعد" مرتين ، اولهما في حفل الافتتاح الرسمي بقصيدة وطنية تحمل اسم "موطن عبدالله" من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي وألحان وتوزيع الفنان الدكتور الاردني ايمن عبدالله.



والاطلالة الثانية لكرزون صوت العرب ستكون بمرافقة الفنان علي الديك والفنانة غرايس الريس على المسرح الشمالي في المدينة الاثرية.



كرزون أكدت أن فريق مهرجان جرش في دورته الـــ 38 كانت الدافع الاكبر لمشاركتها مؤكدة ان تعظيم المنجز الوطني والاحتفال به مع الجمهورالاردني ،الى جانب تأكيد التضامن ودعم الثبات الفلسطيني هي واجب على الفنان ان يقوم بدوره فيها وبكل ما اوتي من صوت وفن وحس.



واعربت كرزون عن اعجابها بتميز برامج المهرجان في دورته المقبلة بكل ما حمل من تنوع فكري وفني وموسيقي لا يختلف عليه الجمهور.



يذكر ان الفنانة ديانا كرزون قد غنت امام الملك عبدالله والملكة رانيا العبدالله في الحفل الرئيس الذي اقيم مؤخرا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية الى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات عربيا.