شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: حق تامر ضيائى لن يضيع ولجنة قانونية تتابع القضية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لليوم السابع إن حق تامر ضيائي لن يضيع، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة أوكل لجنة قانونية كاملة لمتابعة القضية ولن يضع حقه ابدا.

وتحقق الجهات المختصة فى واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي داخل إحدى المستشفيات فى التجمع، حيث يتم الاستماع لأقوال أفراد أمن المستشفى والمسئولين عنها بعد وفاته لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان الفنان تامر ضيائي توفى في إحدى المستشفيات بالتجمع أثناء دخوله في مشادة مع أحد موظفى أمن المستشفى، ثم التعدى فيما بينهما وصفعا بعض، أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأثناء سيره في المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى وتجرى الجهات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم كشف جميع ملابساتها بالكامل خلال الساعات المقبلة.



وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".

وتابع تامر ضيائي: "الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".



هذا وشارك الفنان تامر ضيائى خلال أعمال عديدة اشتهر من خلالها بموهبته، آخرها مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.





وفاة تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي



وفاة تامر ضيائي