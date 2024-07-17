شكرا لقرائتكم خبر عن فراولة وأفراح إبليس.. اعرف أشهر أعمال الراحل تامر ضياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائى، منذ ساعات قليلة على اثر مشاجرة مع فرد أمن داخل احدى المستشفيات في منطقة التجمع الأول، تاركاً بصمة في عالم السينما والدراما، وكان أشهر أعماله الفنية هو دوره فى مسلسل فراولة مع النجمة نيللى كريم، بدور "بهجت صبرى".

كما يمتلك ضيائى مشاركات عدة منها "عملة نادرة – إلا انا – أفراح إبليس 2 – النهاية – قصر النيل – أبو العروسة – زلزال – بركة – هربانه منها – رسايل – بارتي في حارتي – الخروج – نصيبى وقسمتك".

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إن جثمان الفنان تامر ضيائى فى انتظار قرار النيابة، للحصول على تصريح الدفن.

وكان الدكتور أشرف زكى كشف عن أن الفنان تامر ضيائى توفى بعد دخوله فى مشادة مع أحد موظفى أمن أحد المستشفيات أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأثناء سيره فى المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى وتجرى الجهات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم كشف جميع ملابساتها بالكامل خلال الساعات المقبلة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".

وتابع تامر ضيائى: "الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".