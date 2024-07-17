3 أزمات جديدة تواجهها شيرين عبد الوهاب

وسط تداعيات أزمتها مع الفنان حسام حبيب، تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب 3 أزمات جديدة وصل بعضها لساحات القضاء وسرايا النيابة، إذ لا تزال أزمتها مع شركة روتانا بسبب أغنية "الدهب" مستمرة، فيما ألغت حفلها بلبنان، بينما كشف الناقد الفني طارق الشناوي مواجهتها لضغوط جهات تريد منعها من العلاج.

تطورات النزاع مع روتانا

شهد النزاع بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للإنتاج الفني، تطورات قانونية جديدة، حيث تبادل الطرفان تقديم البلاغات الرسمية.

مصدر من شركة روتانا أفاد في تصريح صحفي أن النيابة طالبت شيرين عبد الوهاب بالحضور بنفسها، وكذلك الموزع الموسيقي توما، لسماع أقوالهم في التحقيقات الجارية بشأن أغنية "الدهب". وأضاف المصدر أن محامي شركة روتانا قدم بلاغا رسميا يتهم شيرين بالتشهير والإساءة لمسؤولي الشركة، بعد اتهامها لهم بسرقة الأغنية التي سلمتها بنفسها إلى المنتج الفني وطرحت بموافقتها.

بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد روتانا

من ناحية أخرى، تجري نيابة قصر النيل تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا، والذي يتهم الشركة بالتعدي على حقوقها الفنية ونشر وبث وطرح أغنية "الدهب" والتربح منها دون أي حق.

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

في سياق منفصل، أعلنت شركة "فلفيت برودكشنز" إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب الذي كان من المقرر إقامته في الواجهة البحرية في بيروت يوم السبت الموافق 20 يوليو.

وأكدت الشركة تفهمها للاعتذار الذي تقدمت به المطربة ودعمها لها في هذه الظروف. هذا القرار يعكس مدى تأثير حالتها الصحية على الأنشطة الفنية المنتظرة منها خلال الفترة الحالية، والتي يأمل محبوها أن تنتهي سريعاً.

بيان اعتذار شيرين عبد الوهاب

أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا تعتذر فيه لجمهورها في لبنان عن عدم تمكنها من إحياء الحفل الذي كان مقررا مساء السبت 20 يوليو في واجهة بيروت البحرية.

وقدمت من خلال البيان الذي نشرته الشركة المنظمة للحفل اعتذارا لجميع محبيها والذين اشتروا تذاكر الحفل، متمنيةً منهم تفهم أسباب هذا الإلغاء، ووعدت بإقامة الحفل بمجرد زوال الأسباب الخارجة عن إرادتها.

موقف الشركة المنظمة للحفل

كما اعتذرت الشركة المنظمة من جميع الذين اشتروا تذاكر الحفل لهذا الإلغاء الخارج عن إرادتها، موضحةً أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر لاسترداد ثمنها، وشاكرةً حسن تفهمهم.

تطورات حالة شيرين الصحية

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات حالة شيرين الصحية بعد زيارة الشاعر بهاء الدين محمد لها واطمئنانه عليها. وفي لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، قال الشناوي إن شيرين تخضع حاليا للعلاج، وتحتاجه للتخلص من المشاكل التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وأكد طارق الشناوي في تصريح يكشف صعوبة الصراعات التي لا تزال تواجهها شيرين، أن هناك جهات تحاول إخراجها من طريق العلاج للسيطرة عليها، معربا عن أمله في أن تكمل شيرين علاجها، وتعود إلى جمهورها.

تفاصيل زيارة بهاء الدين محمد

كشف الشاعر بهاء الدين محمد عن تفاصيل زيارته لشيرين، وطمأن محبيها على حالتها. وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة للغاية شيرين عبد الوهاب، أحب أن أطمئنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة، وتنهى آخر لمسات لأغانٍ ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالي وإحساسها العالي".

تصالح شيرين مع طليقها حسام حبيب

أنهت شيرين أزمتها مع طليقها حسام حبيب مؤخراً، حيث تنازل الثنائي عن المحاضر التي حرراها ضد بعضهما، كإجراء روتيني أمام النيابة، بسبب تقديم محضرين في نفس الوقت.

وعادت شيرين إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة، حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذي كتب على حسابه بموقع فيس بوك مطمئناً جمهورها وطالباً الدعاء لها باستكمال العلاج.

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