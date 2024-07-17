محمد ممدوح وأمينة خليل ثنائي فني مضمون النجاح

الثنائيات الفنية كثيرة في تاريخنا الفني، ودائمًا ما كانت عنصر جذب للجمهور والمنتجين كذلك خاصة إذا كان الثنائي يقدم أعمالا ذات طابع تجاري، وتنوعت الثنائيات الفنية على مدار العقود الماضية فشاهدنا «فؤاد المهندس وشويكار وعادل إمام وسعيد صالح وعادل إمام ويسرا»، وغيرهم، وحاليأ نشاهد ثنائية جديدة ظهرت في أعمال درامية وسينمائية وهي ثنائية محمد ممدوح وأمينة خليل إذ يقدمان سويًا فيلم «إكس مراتي» المنتظر طرحه في السينمات بعد أيام قليلة، وفي السطور التالية ملامح لأبرز الأعمال التي تواجدا فيها سويًا.

«شقو».. فتنة وحجازي

شارك الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في فيلم «شقو»، وقدمت أمينة خليل دور فتنة الراقصة التي تقع في حب محمد ممدوح الذي قام بدور حجازي قوي البنية وغريب الأطوار، وقد نالت ثنائيتهما المتابعة والاهتمام خاصة إنهما قدما شخصيتين جدد من حيث الشكل والمضمون.

«وش في وش».. شريف وداليا

شارك الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في فيلم وش في وش، حيث قاما بشخصيتي شريف وداليا التي تقع في شقتهما العديد من الخلافات العائلية وقد حاز الفيلم على التقدير الأدبي والجماهيري.

«خلي بالك من زيزي».. مراد وزيزي

شارك الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في بطولة مسلسل وش في وش، وقد حاز المسلسل على التقدير الأدبي والجماهيري، وقدمت أمينة شخصية «زيزي» التي تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية، بعد ضرب زوجها وعصبيتها، وتتسبب له بإصابة، تتحول إلى قضية، ثم تبدأ في رحلة لمحاولة إثبات براءتها، لتحرر نفسها من عقدها، وتخطي غضبها بمساعدة مراد الفرماوي -محمد ممدوح- وتقع في حبه.

«قابيل»

شارك الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في بطولة مسلسل قابيل، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه، حيث الأحداث حول «طارق» شرطي يتوهم وجود زوجته المتوفاة ،ويعود إلى عمله ليحقق في جريمة خطف فتاة.

الخلية

كما شارك الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في بطولة فيلم «الخلية»مع النجم أحمد عز، والعمل من بطولة المخرج طارق العريان، ولم تشمل الأحداث قصة حب للثنائي، لكنه شكل تعاونا بينهما.

«لا تطفئ الشمس»..أحمد وإنجي

وتعاونا في مسلسل لا تطفئ الشمس عام 2017، بطولة ميرفت أمين، ريهام عبدالغفور، وأحمد مالك، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وقدم الثنائي شخصية أخوين أحمد وإنجي.

«جراند أوتيل»..نازلي وأمين

كما شارك الثنائي كذلك في مسلسل «جراند أوتيل» الذي عرض عام 2016 وحقق نجاحا جماهيريا وقتها، بشخصيتي «نازلي» و«أمين»، والأحداث حول «علي» الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، بأحد فنادق أسوان.

ضيوف شرف في أعمال مختلفة

كما ظهرت أمينة خليل كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل «رشيد»، بطولة محمد ممدوح وريهام عبدالغفور، ومن إخراج مي ممدوح، كما ظهر محمد ممدوح كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الهرشة السابعة» بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين، ومن إخراج كريم الشناوي.

«إكس مراتي»

ويشارك الثنائي في بطولة فيلم «إكس مراتي» مع الفنان هشام ماجد، المنتظر منافسته في موسم صيف 2024، ويعد ذلك التعاون الفني بينهما ليؤكدا على أنهما ثنائية فنية مضمونة النجاح تجاريا في سوق السينما والدراما.

قد يهمك أيضــــاً: