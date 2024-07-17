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"فندق قريب".. أحدث أعمال المطرب الشاب أحمد الحصري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المطرب الشاب أحمد الحصري، عن التعاون مع عدد من نجوم الغناء، وكذلك الملحنين، كما كشف أيضًا عن أعماله الغنائية وغيرها التي يستعد لطرحها.

وقال «الحصري» في تصريحات له: "تعاونت مع الفنان مصطفى كامل في أغنية تحمل اسم "وش طيب" من كلماته والحانه، وطرحت على جميع وسائل التواصل الاجتماعى، وحققت متابعات كبيرة"

وأضاف: "كما تعاونت مع الشاعر عبدالمنعم طه، في أغنية تحمل اسم"منى ليك" من كلماته وألحان عصام إسماعيل، وغيرها من أعمال أخرى مع عدد من الموزعين إسلام شيبسي، ونوارالبحيري".

وأضاف: "أعد الآن لأغنية جديدة باسم "فندق قريب" بالتعاون مع الفنان شريف إسماعيل، ومجموعة أغاني أخرى ستكون بالأسواق خلال الفترة القادمة".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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