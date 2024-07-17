«برود ببرود» .. رامي جمال تريند يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان رامي جمال، بأحدث أغانيه برود ببرود، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 267 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عببر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

أغنية برود ببرود من كلمات: أحمد العزب الحان: محمود انور توزيع و ميكس و ماستر: محمد ياسر، وتقول كلماتها "برود ببرود عليا بـ إيه؟ أكون جنبك ومش موجود، معنديش خلق أو مجهود ..دي ماتت والكلام خلصان..يا ريت متجيش يا سيدي..احسبها وكأنك متعرفنيش..صراحة بقيت متلزمنيش..ولا لازمني اللي بينا زمان..برود ببرود عليا بـ إيه؟..أكون جنبك ومش موجود..معنديش خلق أو مجهود..دي ماتت والكلام خلصان..يا ريت متجيش يا سيدي..احسبها وكأنك متعرفنيش..صراحة بقيت متلزمنيش..ولا لازمني اللي بينا زمان..قويت ومشيت..موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا..استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك..برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك..في يوم هضعف واضيع بعديك..طريق بنهيه مفارقك قلبي..يكره هتيجي تبكي عليه..متلجألوش ولو فيك إيه..وممنوع يبقى بينا سلام..شبعت عتاب وليه استنى..صدق وعود من الكداب..بلاها ولسه بينا حساب..راجعلي أكيد مع الأيام..قويت ومشيت..موقفتش حياتي عليك..ولا استنيت ده أنا..استعوضت ربنا فيك..أنا أجمل حاجة تحصلك..برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك..في يوم هضعف واضيع بعديك ".

حفل رامي جمال القادم

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 2 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، إذ مقرر أن يقدم باقة متنوعة من ألمع أغانيه القديمة والحديثة .



آخر أغاني رامي جمال

كانت آخر الإصدارات الغنائية للفنان رامي جمال، أغنية يادمعي من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع:أماديو، وتقول كلماتها :"ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك يا أصحابي طلعتوا عيرة ملكوش غير سيرتي سيرة غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة رشّوا في سكتي خناجرهم وأنا مأمنتش غيرهم وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك روحتلهم ردوا بابهم يحرم على قلبي عتابهم مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا خلصوا خلاص بقى وانقرضوا ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله قدمت الأسبوع كله ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي نفسي في فرحة تنشفك".



كان قد طرح رامي جمال آخيرًا ألبوم “خليني أشوفك” الذي يحمل عنوان “خليني أشوفك” 15 أغنية ، وهم “خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، قلبي خام، أوقات، عادي أنساك، انت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي اه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى اسمك”

تفاصيل أغنية رامي جمال بيكلموني

كانت سجلت أغنية بيكلموني من الألبوم الجديد أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتقول كلماتها “بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام”.