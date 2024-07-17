حصيلة ضخمة لـ فيلم Inside Out 2 في آخر أسبوع عرض

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 قائمة الأعلى إيرادات، محققًا أرقامًا قياسية في آخر أسبوع عرض بشباك تذاكر ، وبلغت قيمتها 3 ملايين و384 ألفًا و746 جنيهًا، ليكون الإجمالي 21 مليون و961 ألف و869 جنية في دور العرض السينمائي .

أبطال فيلم Inside Out 2

فيلم Inside Out 2 من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.

وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح Inside Out 2 في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.