شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يطلق أغنيته الجديدة "سيبك من كلام الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حسن أبو الروس، كليب أغنيته الجديدة "سيبك" على مختلف حساباته الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

اغنية "سيبك" تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويظهر ابو الروس من خلال الأغنية وهو يعبر عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب لمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.



اغنية حسن ابو الروس

يذكر أن حسن أبوالروس شارك مؤخراَ في مسلسل «حالة خاصة» الذي عرض على منصة «واتش»، بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.