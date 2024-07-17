شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بالمرأة.. عمرو مصطفى يطرح أغنية "ليها فيّا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب عمرو مصطفى أغنية "ليها فيّا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، منذ قليل، وذلك احتفاءً بالمرأة وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفًا بفضلها في نجاح الرجل.

وتعد أغنية ليها فيّا من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي، وتقول كلمات الأغنية الآتي: كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت احلام اعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا .. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا.. فرقتنا ياااا.. عمري ما نسيتها.. عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.

يذكر أن عمرو مصطفى سبق وشارك في صالون الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات للتحدث عن أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالموسيقى والفنون ومدى تأثير سلبياتها على المجال، وكان الصالون من تنظيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري في السابعة مساء الاثنين 24 يونيو الماضي على المسرح الصغير.

كما تعد أغنية مستغني هي آخر أغاني عمرو والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.