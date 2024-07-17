شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم الدورة الثالثة من مهرجان رحالة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان رحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة بالأردن في الفترة من 17 وحتى 21 يوليو الحالي، على مسرح أسامة المشيني وساحاته الخارجية في جبل اللوبيدة وسط العاصمة الأردنية عمان، وقد تشكلت لجنة تحكيم الدورة الثالثة من الفنان الفلسطيني الأردني غنام غنام رئيساً للجنة، وعضوية كلاً من الدكتور محمد المديوني من تونس، الدكتور سامي الجمعان من السعودية، والمخرج إنتصار عبد الفتاح من مصر، والدكتور أحسن التليلاني من الجزائر.



لجنة تحكيم مهرجان رحالة

مهرجان مسرح الرحالة بالأردن ينظمه مسرح الرحالة بالتعاون مع وزارة الثقافة، نقابة الفنانين الأردنيين، أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الجود للثقافة والفنون، وتشكلت لجنته العليا من: وزيرة الثقافة السابقة الكاتبة بسمة النسور رئيسة اللجنة العليا، الفنانة عبير عيسى، الكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان، الفنان سهيل بقاعين، الكاتب والمخرج المسرحي الدكتور مخلد الزيودي رئيس الندوة الفكرية، الفنان نضال جاموس، والمخرج حكيم حرب رئيس مسرح الرحالة مدير المهرجان.

وكانت قد بدأت انطلاقة مسرح الرحالة في العاصمة الأردنية عمان عام 1991، وحمل على عاتقه تقديم أعمال مسرحية ملتزمة، ذات مضامين فكرية وجمالية، مستندة إلى التراث المحلي والعربي والعالمي، وتتقاطع مع هموم الإنسان العربي وقضاياه المصيرية، وأحلامه الكبيرة بالحرية والوحدة والاستقلال؛ ليكون المسرح حائط الصد المنيع، في مواجهة ما يتهدد الأمة من أخطار، وليس مجرد وسيلة للترفيه أو التنفيس أو الإلهاء.