عمرو مصطفى يطرح أغنية "ليها فيّا" احتفاءً بالمرأة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر المطرب عمرو مصطفى أغنيته الجديدة بعنوان "ليها فيّا" على قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك احتفاءً بالمرأة وتقديرًا لدورها الداعم والمحفز في حياة الرجل. الأغنية تأتي كرسالة شكر لكل امرأة ساهمت في نجاحه.

تفاصيل أغنية ليها فيا

أغنية "ليها فيّا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان وأداء عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي. كلمات الأغنية تعبر عن الامتنان والشكر للمرأة، وجاءت كما يلي:

عمرو مصطفى

كلمات أغنية ليها فيا

كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا

واتقابلنا صدفة وكملت معايا..

صدقت غنايا بنيت احلام اعيشها..

معاها وواحشها دنيا دي بعيشها

عينك المراية يابا ليها فيا .. فيا..

إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا..

فرقتنا ياااا.. عمري ما نسيتها..

عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.

عمرو مصطفى

كان قد شارك مؤخرًا الفنان عمرو مصطفى في صالون الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي تناول فرص وتحديات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى والفنون، وتأثيراتها السلبية والإيجابية على المجال. الصالون نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وأقيم في 24 يونيو الماضي على المسرح الصغير.

آخر أعمال عمرو مصطفى

كانت آخر أعمال عمرو مصطفى قبل "ليها فيّا"،أغنية "مستغني" وتم طرحها قبل حوالي عام. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر تيام.

عمرو مصطفى

على الجانب الآخر، كان خرج الفنان عمرو مصطفى، عن صمته وهاجم النجم عمرو دياب على تصرفه الأخير الذي قام به وهو صفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " أحيانًا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

عمرو دياب يتصدر التريند بعد صفعه شابًا بالقلم:

تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شابًا من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، خصوصًا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع شابًا من جمهوره بالقلم

ظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي أحد الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كن يرحبن به ويريدن التقاط الصور التذكارية معه أيضًا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.

إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح:

يعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.

عمرو دياب

أزمة عمرو دياب مع السائق:

في وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر عمرو دياب وهو يقول: “الحيوان بتاعنا فين؟”، “السواق فين؟"، وأثار هذا الفيديو غضب جمهور عمرو دياب بشكل كبير، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر عمرو دياب واحدًا من أبرز وأشهر الفنانين في الوطن العربي، وله مسيرة فنية طويلة مليئة بالأعمال الناجحة، وقد أجاد في التعبير عنها عندما غنى أغنية "أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق"، فقد عبر فيها عن إصراره على النجاح الدائم ومقاومة عوامل الزمن، وهو ما ظهر بوضوح من خلال احتفاظه بمكانته الغنائية ومظهره الجسدي.

عمرو دياب

نشأة عم رو دياب:

عمرو دياب وُلد في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، وكان والده يعمل كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

ولكن بعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سكان محافظات القناة، مما أدى إلى عودة عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بمحافظة الشرقية حيث تقيم عائلة والده.

كان أول ظهور إذاعي لعمرو دياب عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي"، وقد أعجب محافظ بورسعيد بصوته.

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.

وفي عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن"، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام، من ثم أصدر ألبومات ناجحة أخرى مثل: "غني من قلبك" في 1984، و"يا حلوة" في 1985.