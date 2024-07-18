شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يدعم نجله فتحى فى أولى أغانيه بعنوان يلا ندلع والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فتحي نجل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تجربة الغناء للمرة الأولى، حيث انتهى من تسجيل أغنية بعنوان "يلا ندلع" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع رامي المصري، وميكساج وماستر أمير محروس.

ومن المقرر طرحها خلال أيام على القنوات الفضائية ويوتيوب، وروج مصطفى كامل لبرومو الأغنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا: "ألف ألف مبروك لابني وحبيبي وأجمل وأحلى حاجة فى حياتي، مبروك يا قلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح يا حبيبي يا رب، ويا رب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يا رب".

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية إنه يتمنى النجاح والتوفيق لنجله فتحي في أولى أغانيه التي تحمل اسم يلا ندلع، ويتوقع لها نجاحا كبيرا بعد طرحها على القنوات ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.