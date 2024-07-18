شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق شريف بدر الدين يودعه بكلمات مؤثرة: مع السلامة يا طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد بدر الدين، شقيق السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 45 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك حسب ما أعلن أصدقائه عبر صفحته على فيس بوك، ونشر صورة تجمعه مع شقيقه الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "كنا دايماً مع بعض مافيش مكان ماينفعش التاني يروحه لوحدة".



محمد بدر الدين وشريف بدر الدين

وأضاف شقيق الراحل شريف بدر الدين في رسالته قائلاً: "مع السلامة يا طيب يا أغلى من عنيا، كنت دايماً تقولي إنك بتحس إن أنا الكبير مش إنت الكبير، وكنت بقولك إني بحس إنك ابني مش أخويا الكبير يا حبيبي واحشني قوي ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني".

شريف بدر الدين سيناريست مصري، ولد في الغربية في عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006. شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: (تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب).

وآخر أعماله التى عرضت على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي.