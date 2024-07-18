أمينة خليل تطرح البرومو الرسمي لفيلم " X مراتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن البرومو الرسمي لفيلم "X مراتي" المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 يوليو.

ونشرت أمينة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لو X مراتك طلع رد سجون ومجرم وبيدور عليها، هتستخبى ولا هتقلب وحش؟.. الإعلان الرسمى لفيلم X مراتي.. ‎استنوه يوم 24 يوليو في جميع السينمات، عشان تعرفوا إيه اللي لمهم على بعض".

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي حول هشام ماجد ويقدم شخصية "دكتور نفسي" ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي، وهو الزوج السابق لـ أمينة الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وأمينة خليل.

الفيلم بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح (تايسون)، وهشام ماجد، وعدد من الفنانين، وتأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.

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