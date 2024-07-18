طرح البرومو الرسمي لفيلم "إكس مراتي" ونجوم الفن يهنئون أبطاله.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان هشام ماجد البرومو الرسمي لـ فيلم إكس مراتي، الذي ياشكر بطولته مع الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 24 يوليو.

وكتب "ماجد"، تعليقًا على برومو "إكس مراتي"، الذي نُشر عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": ‎"استنوه يوم 24 يوليو في جميع السينمات، عشان تعرفوا ايه اللي لمهم على بعض".

ووجه الفنان شيكو التهنئة لـ هشام ماجد، في التعليقات، وكتب: "أديله يا شوما.. خطير"، وهنأت، الفنانة هنا الزاهد، وعلقت: "مبروك يا اتش"، كما حرصت الفنانة يارا عزمي على تهنئة، أمينة خليل، وعلقت: "تهانينا ميما لا أستطيع الانتظار".

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي حول هشام ماجد ويقدم شخصية "دكتور نفسي" ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي، وهو الزوج السابق لـ أمينة الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وأمينة خليل.

يشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي": هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج أحمد يوسف، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني.

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